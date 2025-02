Τρομερή στιγμή: Φίλαθλος ενημέρωσε εν ώρα αγώνα τους παίκτες των Χιτ για την ανταλλαγή Μπάτλερ (vid)

Τρελό περιστατικό στο ματς των Χιτ με τους Σίξερς και την ανταλλαγή Μπάτλερ στους Γουόριορς.

Οι Γουόριορς απέκτησαν τον Τζίμι Μπάτλερ, ρίχνοντας τη βόμβα της βραδιάς, με τον έμπειρο περιφερειακό να αφήνει το Μαϊάμι. Πάντως οι παίκτες των Χιτ δεν το ήξεραν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τους Σίξερς.

Όταν έγινε γνωστή η μετακόμισε ένας φίλαθλος των Σίξερς το είπε στους παίκτες των Χιτ που ήταν στον πάγκο, δίνοντας σε όλο τον κόσμο μια φοβερή στιγμή.

Λοβ, Χίρο και Χάκεζ ενημερώθηκαν και έδειχναν να κοιτούν απορημένοι τον άνθρωπο που τους το είπε.

This fan told the Miami Heat bench about the Jimmy Butler trade. 🤣🤣🤣



(via @overtime)



pic.twitter.com/VkqBM5VbHc