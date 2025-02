Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στο trade που κάνει τον Κάιλ Κούζμα κάτοικο Μιλγουόκι και στέλνει τον Κρις Μίντλετον μακριά από τους Μπακς.

Ο Κρις Μίντλετον δεν είναι πλέον παίκτης των Μιλγουόκι Μπακς. Τα «Ελάφια» προχώρησαν σε ανταλλαγή ενός εκ των κομβικότερων παικτών τους στον δρόμο για τον τίτλο του 2021, μιας και οι τραυματισμοί δεν είχαν επιτρέψει στον Μίντλετον να παραμείνει ο ίδιος παίκτης.

Ο διόσκουρος του Γιάννη Αντετοκούνμπο θα μετακομίσει στην Ουάσινγκτον και τους Γουίζαρντς, με τον Κάιλ Κούζμα να κάνει το αντίθετο δρομολόγιο. Όπως αναφέρουν μάλιστα τα ρεπορτάζ από τους Αμερικανούς και συγκεκριμένα τον Τζέικ Φίσερ, ο Αντετοκούνμπο έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στον Κούζμα από τη στιγμή που έμαθε για το trade.

I’m told a key element of the trade talks that brought Kyle Kuzma to Milwaukee in exchange for championship mainstay Khris Middleton: a large vote of support for Kuzma from one Giannis Antetokounmpo.