Ο Κρις Μίντλετον, μέρος του κορμού των Μπακς όλα αυτά τα χρόνια, έγινε ανταλλαγή με τα «Ελάφια» να παίρνουν τον Κάιλ Κούζμα.

Ο Κρις Μίντλετον αποτελούσε έναν παίκτη που ήταν συνδεδεμένος με τους Μιλγουόκι Μπακς και τις επιτυχίες τους όλα αυτά τα χρόνια, ως παρτενέρ του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Όλα τα ωραία όμως κάποτε τελειώνουν, με τα «Ελάφια» να προχωρούν σε ανταλλαγή και να παίρνουν τον Κάιλ Κούζμα από τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς.

Συγκεκριμένα το πακέτο της ανταλλαγής είχε μαζί με τον Κρις Μίντλετον τον Έι Τζέι Τζόνσον, με τους Γουίζαρντς αντίστοιχα να δίνουν τον Κάιλ Κούζμα, τον Πάτρικ Μπόλντγουϊν Τζ. και ένα πικ δευτέρου γύρου.

Άλλωστε οι Μπακς όλο το τελευταίο διάστημα έψαχναν ένα trade που θα τους δώσει ελπίδες για κάτι παραπάνω στη σεζόν. Με τον Μίντλετον να ταλαιπωρείται τα τελευταία χρόνια από τραυματισμούς και να μην είναι φυσικά ο παίκτης που ήταν κάποτε, βοηθώντας τα μέγιστα στον τίτλο του 2021.

Μάλιστα είχε βγει και από την πεντάδα τους τη φετινή σεζόν, μαρτυρώντας πως η πορεία του είναι πτωτική. Ο 33χρονος μέτρησε σε 23 παιχνίδια 12.6 πόντους, με 4.4 ασίστ, 3.7 ριμπάουντ και 40.7% από το τρίποντο, ενώ αντίστοιχα ο Κούζμα σε 32 ματς έχει 15.2 πόντους, 5.8 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ.

Breaking: The Milwaukee Bucks are trading Khris Middleton, AJ Johnson and a pick swap to the Washington Wizards for Kyle Kuzma, Patrick Baldwin Jr. and second-round draft compensation, sources tell ESPN. pic.twitter.com/hCOzqqqUXE