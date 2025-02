Οι Σαν Αντόνιο Σπερς θα πάρουν τον Ντι' Αάρον Φοξ και οι Σακραμέντο Κινγκς τον ΛαΒίν σε μεγάλο trade τριών συνολικά ομάδων.

Προτού προλάβουν να ηρεμήσουν τα «νερά» του NBA από το... σοκαριστικό trade ανάμεσα στους Λέικερς και τους Μάβερικς όπου ο Λούκα Ντόντσιτς άφησε το Τέξας για την Καλιφόρνια και αντίστοιχα ο Άντονι Ντέιβις το Λος Άντζελες για το Ντάλας, ένα νέο μεταγραφικό «μπαμ» έφτασε.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Σαμς Σαράνια, υπήρξε ένα μεγάλο trade ανάμεσα σε τρεις ομάδες το οποίο είχε ως αποτέλεσμα αρχικά οι Σαν Αντόνιο Σπερς θα αποκτήσουν τον Ντι' Αάρον Φοξ και τον Τζόρτναντ ΜακΛόφλιν. Παράλληλα, οι Σακραμέντο Κινγκς έκαναν δικό τους τον Ζακ ΛαΒίν και τον Σίντι Σισόκο ενώ έχουν πλέον τρία picks πρώτου γύρου (2025, 2027, 2031) αλλά και τρία δεύτερου (2025, 2028, 2028). Τέλος, στους Σικάγο Μπουλς θα συνεχίσουν οι Ζακ Κόλινς, Τρε Τζόουνς και Κέβιν Χουρτέρ ενώ πήραν πίσω το pick του 2025.

Full trade:



Spurs: De'Aaron Fox, Jordan McLaughlin



Kings: Zach LaVine, Sidy Cissoko, three first round picks (2025 CHA, 2027 SAS, 2031 MIN), three second round picks (2025 CHI, 2028 DEN, 2028 own back)



Bulls: Zach Collins, Tre Jones, Kevin Huerter, their own 2025 pick via SAS https://t.co/UgwylCUYAO