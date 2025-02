Οι Λέικερς υποδέχτηκαν τον Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος έφτασε στο Λος Άντζελες.

Ο Λούκα Ντόντσιτς είναι με κάθε επισημότητα παίκτης των Λέικερς. Η ομάδα από το Λος Άντζελες τον απέκτησε από τους Ντάλας Μάβερικς, έχοντας πραγματοποιήσει ένα trade το οποίο θα μείνει στην ιστορία του NBA.

Ο Σλοβένος σταρ ανακοινώθηκε την Κυριακή (2/2) από την ομάδα του Λος Άντζελες ενώ μέσα από βίντεο και φωτογραφίες όπου δημοσίευσαν οι Λέικερς, ο ίδιος έφτασε στην Καλιφόρνια και είναι έτοιμος πλέον για το επόμενο βήμα της καριέρας του.

First moments in the City of Angels.



Welcome to LA, @luka7doncic! pic.twitter.com/gTRZHUBQAR