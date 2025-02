Οι Λος Άντζελες Λέικερς έδωσαν... σάρκα και οστά στο trade του αιώνα και ο Λούκα Ντόντσιτς είναι επίσημα παίκτης τους.

Το σημερινό ξύπνημα δεν έμοιαζε με όλα τα υπόλοιπα, αφού Μάβερικς και Λέικερς έβαλαν... φωτιά στο NBA. Ο Λούκα Ντόντσιτς μετακόμισε από το Ντάλας στο Λος Άντζελες, με τους «λιμνανθρώπους» να ανακοινώνουν επίσημα τον Σλοβένο σούπερ σταρ, λίγη ώρα μετά την αντίστοιχη ανάρτηση των Μάβερικς για τον Άντονι Ντέιβις.

Μάλιστα οι Λέικερς με αρκετή δόση αυτοσαρκασμού, έγραψαν στην ανάρτησή τους πως... συνέβη στα αλήθεια, αφού δεν είναι και λίγοι όσοι δεν πίστευαν στα μάτια τους το πρωί, στο άκουσμα της είδησης.

Οι Λέικερς για να αποκτήσουν τον Ντόντσιτς έδωσαν μαζί με τον Άντονι Ντέιβις στο Ντάλας και τον Μαξ Κρίστι, αλλά και ένα πικ πρώτου γύρου του 2029, ενώ απέκτησαν αντίστοιχα τα δικαιώματα των Μάξ Κλέμπερ και Μαρκίφ Μόρις.

Ο Ντόντσιτς που με αυτήν τη μετακίνηση δε θα μπορέσει να υπογράψει το supermax, αφήνοντας τα 345 εκατομμύρια δολάρια που μπορούσε να πάρει το προσεχές καλοκαίρι. Όντας τραυματίας το τελευταίο διάστημα, μετράει τη φετινή σεζόν σε 22 παιχνίδια 28.1 πόντους, 7.8 ασίστ και 8.3 ριμπάουντ.

Yes, it really happened. Welcome to Los Angeles, Luka. pic.twitter.com/XdlZZ5IfNo