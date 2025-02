Ο Ντουράντ και οι συμπαίκτες του έμαθαν για το trade του Ντόντσιτς με τον Ντέιβις την ώρα του αγώνα των Σανς με τους Μπλέιζερς και έμειναν με το στώμα ανοιχτό.

Το trade ανάμεσα στους Μάβερικς και τους Λέικερς όπου ο Λούκα Ντόντσιτς έφυγε από το Ντάλας για το Λος Άντζελες και ο Άντονι Ντέιβις αντίστοιχα άφησε την Καλιφόρνια για το Τέξας, σίγουρα θα μείνει στην ιστορία ως ένα από τα μεγαλύτερα που έχουν συμβεί στο NBA.

Νωρίς το πρωί της Κυριακής (2/2), ο Σαμς Σαράνια αποκάλυψε αυτή τη συμφωνία και αμέσως επικράτησε ένας χαμός καθώς το σοκ στον μπασκετικό κόσμο ήταν τεράστιο. Την ίδια ώρα ωστόσο ήταν σε εξέλιξη το παιχνίδι στο Πόρτλαντ ανάμεσα στους Μπλέιζερς και τους Σανς (127-108), με τον Κέβιν Ντουράντ και τους συμπαίκτες του να μαθαίνουν τα νέα ενώ βρίσκονταν στον πάγκο και όπως φαίνεται από το βίντεο, να μένουν με το στόμα ανοιχτό.

KD and Beal’s reaction to the Luka trade 😭 pic.twitter.com/ALqUGLvIBI