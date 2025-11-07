Οι Φοίνιξ Σανς δεν άφησαν περιθώρια αμφισβήτησης στους Κλίπερς, επικρατώντας με 115-102. Με μπροστάρηδες τους Τζέιλεν Γκριν και Ντέβιν Μπούκερ, οι γηπεδούχοι «καθάρισαν» το ματς από την τρίτη περίοδο και ανέβηκαν στην πρώτη δεκάδα της Δύσης.

Στο μοναδικό παιχνίδι της βραδιάς, τα ξημερώματα της Παρασκευής (07/11), οι Φοίνιξ Σανς πήραν άνετη νίκη απέναντι στους Λος Άντζελες Κλίπερς με 115-102.

Η εξέλιξη του αγώνα δεν έκρυβε ιδιαίτερη αγωνία. Μετά από ένα ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο, οι Σανς πάτησαν «γκάζι» στην τρίτη περίοδο και πέρασαν μπροστά με 54-53 και από εκείνο το σημείο δεν απειλήθηκαν ξανά. Η διαφορά συνέχισε να αυξάνεται σταθερά, φτάνοντας ως και τους 25 πόντους (104-79), με το Φοίνιξ να επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό του και να δείχνει απόλυτα κυρίαρχο.

Οι Κλίπερς, χωρίς τον τραυματία Καουάι Λέοναρντ και τον απόντα Τζέιμς Χάρντεν (λόγω προσωπικών θεμάτων), δεν κατάφεραν να βρουν ρυθμό ούτε να μείνουν κοντά στο σκορ. Παρά την αξιόλογη εμφάνιση του Ίβιτσα Ζούμπατς (23 πόντοι, 11 ριμπάουντ), η ομάδα του Τάιρον Λου δεν μπόρεσε να αποφύγει την ήττα.

Από την πλευρά των νικητών, ο Τζέιλεν Γκριν έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση με 29 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Ντέβιν Μπούκερ πρόσθεσε 24 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 31-27, 48-51, 88-74, 115-102.