Οι Φοίνιξ Σανς έκαναν... φύλλο και φτερό τους Ιντιάνα Πέισερς κερδίζοντας εύκολα στην Αριζόνα με 133-98.

Το δίδυμο των Ντέβιν Μπούκερ και Ντίλον Μπρουκς ήταν και εκείνο που έκανε την μεγάλη διαφορά απέναντι στην ομάδα από την Ιντιανάπολις.

Σημείωσαν συνολικά 62 πόντους οδηγώντας τους Σανς στην 6η εντός έδρας νίκη τους σε σύνολο επτά αγώνων και στην 8η συνολικά (8-5 το το ρεκόρ).

Συγκεκριμένα ο Μπούκερ τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 33 πόντους με 9/12 δίποντα, 3/10 τρίποντα, 6/6 βολές, 7 ασίστ και 5 ριμπάουντ, ενώ αντίστοιχα ο Ντίλον Μπρουκς πρόσθεσε άλλους 32 πόντους (season high) με 9/11 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 5/5 βολές,. Ο Ιγκοντάρο ήρθε από τον πάγκο και μέτρησε 17 πόντους με 7/9 δίποντα και 7 ριμπάουντ.

Όσο για τους Πέισερς; Έχουν ξεκινήσει πολύ άσχημα τη σεζόν καθώς μετρούν μόλις μία νίκη σε 12 ματς (1-11 το ρεκόρ) ενώ ακόμα δεν έχουν καταφέρει να κερδίσουν εκτός έδρας. Ο Άντριου Νέμπχαρτ πέτυχε 21 πόντους έχοντας και 8 ασίστ, ενώ ο Πασκάλ Σιάκαμ μέτρησε 19 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 31-23, 70-54, 106-86, 133-98.