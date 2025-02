Όλος ο μπασκετικός κόσμος ακόμα προσπαθεί να συνειδητοποιήσει το γεγονός ότι ο Λούκα Ντόντσιτς είναι πλέον παίκτης των Λέικερς. Μεταξύ αυτών και μερικοί από τους μεγαλύτερους αστέρες του NBA.

Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν πρωταγωνιστής σε μία είδηση η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως ο ορισμός της «μεταγραφικής βόμβας» καθώς τα ξημερώματα της Κυριακής (2/20), ο Σαμς Σαράνια αποκάλυψε ότι οι Μάβερικς και οι Λέικερς συμφώνησαν σε trade με το οποίο ο Σλοβένος σταρ έγινε «κάτοικος» Λος Άντζελες.

Πέρα από το απλό κοινό, το ίδιο σοκαρισμένοι με αυτήν την είδηση φαίνεται πως είναι και οι ίδιοι οι παίκτες του NBA. Πέρα από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, δείτε ορισμένες από τις αντιδράσεις παικτών, μεταξύ αυτών και του Ντιρκ Νοβίνσκι.

Gotta pack them bags just in case now a days . If the Don got traded only lord knows