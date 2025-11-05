Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς (5-3) διεύρυναν το νικηφόρο σερί τους στην έδρα τους, καθώς επικράτησαν των Φοίνιξ Σανς (3-5) με 118-107, φτάνοντας το 4-0 στο Σαν Φρανσίσκο.

Οι Γουόριορς επιβλήθηκαν των Σανς με 118-107, έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Στεφ Κάρι (28 πόντοι, 5/12 τρίποντα) και Μόουζες Μούντι (24 πόντοι, 5/8 τρίποντα), κάνοντας το 4-0 στην έδρα τους και ρίχνοντας τους «Ήλιους» στο 0-4 μακριά από το Φοίνιξ.

Από την άλλη πλευρά, ο Ντέβιν Μπούκερ σημείωσε season-high με 38 πόντους (11/11 βολές), ενώ ο Μαρκ Γουίλιαμς ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 16 πόντους και ισάριθμα ριμπάουντ, για το Φοίνιξ που αγωνίστηκε χωρίς τους τραυματίες Ντίλον Μπρουκς και Τζέιλεν Γκριν.

Τα δωδεκάλεπτα: 33-19, 68-49, 92-83, 118-107.

Οι Πέλικανς λύγισαν τους Χόρνετς για την πρώτη νίκη

Οι Πέλικανς (1-6) επικράτησαν των Χόρνετς (3-5) με 116-112, σημειώνοντας την πρώτη τους νίκη στη σεζόν έπειτα από το αρχικό 0-6. Ο Χοσέ Αλβαράδο (18 πόντοι) πέτυχε ένα καθοριστικό τρίποντο για τους γηπεδούχους στα 16" πριν από το φινάλε, αφήνοντας τους Μπρούκλιν Νετς ως τη μοναδική ομάδα που παραμένει χωρίς νίκη στο ξεκίνημα της regular season (0-7). Για τους Χόρνετς, που παρατάχθηκαν χωρίς τον τραυματία ΛαΜέλο Μπολ, ο Μάικαλ Μπρίτζες σημείωσε 22 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 33-30, 61-59, 87-93, 116-112.

Ο Ρισασέ ηγήθηκε των Χοκς

Οι Ατλάντα Χοκς (4-4) επικράτησαν των Ορλάντο Μάτζικ (3-5) με 127-112, έχοντας ως πρώτο σκόρερ τον Ζακαρί Ρισασέ (21 πόντοι). Ο Ντάισον Ντάνιελς πρόσθεσε 18 πόντους, ο Τζέιλεν Μπράνσον είχε 17 και ο Κρίσταπς Πορζίνγκις ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 15 πόντους, συμβάλλοντας στη τρίτη νίκη της Ατλάντα στους τελευταίους τέσσερις αγώνες. Από την πλευρά του Ορλάντο, ο Πάολο Μπανκέρο γέμισε τη στατιστική του με 22 πόντους, 11 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 32-23, 64-47, 98-77, 127-112.