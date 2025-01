Η καθιερωμένη καλημέρα του Ολυμπιακού... αποκάλυψε τη στιγμή όπου ο Γιώργος Μπαρτζώκας έδωσε τη μπάλα του αγώνα στον Σάσα Βεζένκοβ.

Ο Ολυμπιακός πήρε την πολύτιμη νίκη που τον κράτησε στην κορυφή της βαθμολογικής κατάταξης στην Euroleague επικρατώντας της Μπάγερν Μονάχου με 112-69, σε ένα ματς όπου τα βλέμματα όλων στράφηκαν στον Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος έγραψε ιστορία καθώς τελείωσε το ματς με 45 πόντους!

Η καθιερωμένη καλημέρα των «ερυθρόλευκων» το Σάββατο αμέσως μετά από αυτόν τον αγώνα, είχε το βίντεο από τη στιγμή όπου ο προπονητής της ομάδας του Πειραιά, Γιώργος Μπαρτζώκας, έδωσε τη μπάλα του παιχνιδιού στον φόργουορντ των Πειραιωτών και απόλυτο πρωταγωνιστή της βραδιάς.

This ball was… looking for its owner, and coach Bartzokas made sure that it would end up in his hands! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/0kmjw4jZtt