ΛεΜπρόν Τζέιμς και Στεφ Κάρι έδειξαν ξανά τις εξαιρετικές σχέσεις τους.

Πρωταγωνίστησαν σε ένα από τα σπουδαιότερα rivalry στην ιστορία του ΝΒΑ από το 2015 μέχρι το 2018. Τότε ο Στεφ Κάρι με τους Γουόριορς και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς με τους Καβς συναντήθηκαν 4 σερί σεζόν σε τελικούς. Τρεις φορές χαμογέλασε ο ηγέτης των πολεμιστών και μία, το 2016 ο Βασιλιάς.

Οι δυο τους διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις και το δείχνουν σε κάθε ευκαιρία. Άλλωστε είναι και συμπαίκτες στην Τeam USA με πιο πρόσφατο το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς στο Παρίσι.

Κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης πριν το Γουόριορς-Λέικερς, ο ΛεΜπρόν πήγε να κάνει μπλοκ στον Κάρι και στη συνέχεια οι δύο τους αγκαλιάστηκαν και τα είπαν σε εξαιρετικό κλίμα. Στα του ματς, οι λιμνάνθρωποι... απέδρασαν χάρη στο νικητήριο καλάθι του Ριβς.

LeBron tried to block Steph in warmups 🤣



(via @957thegame) pic.twitter.com/1Uy0hmqZiC