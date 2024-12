Οι Λέικερς επικράτησαν των Γουόριορς εκτός έδρας σε μια ματσάρα που έκρινε ο Ριβς για το 115-113, ένα δευτερόλεπτο για το τέλος.

Σπουδαίο ματς έγινε στην έδρα των Γουόριορς. Τελικά οι Λέικερς ήταν εκείνοι που χαμογέλασαν για το τελικό 115-113. Ο Κάρι με τρίποντο στα οκτώ δευτερόλεπτα ισοφάρισε σε 113-113, αλλά ο Ριβς ήταν εκείνος που μίλησε τελευταίος και με καλάθι στο ένα δευτερόλεπτο χάρισε τη νίκη στους λιμνάνθρωπους. Στο 17-13 οι νικητές, στο 15-14 οι ηττημένοι.

Ο Ριβς έκανε φοβερά πράγματα και με 26 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ, σκότωσε τους πολεμιστές. Ο ΛεΜπρόν είχε 31 με 10 ασίστ, ενώ ο Ντέιβις έμεινε στο παρκέ για επτά λεπτά αφού γύρισε τον αστράγαλο του.

Από την άλλη δεν έφτασαν οι 38 πόντοι και οι 6 ασίστ του Κάρι και οι 21 πόντους με τα 12 ριμπάουντ του Γουίγκινς. Εξαιρετικό ματς που όπως περίμενε ο περισσότερος κόσμος, κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Anthony Davis is QUESTIONABLE to return after injuring his ankle on this play.



