Κάρι για το άστοχο τρίποντο: «Αν το έβαζα τώρα θα ήμασταν στο αεροπλάνο για το Λας Βέγκας» (vid)

Ο Στεφ Κάρι ήταν... τρόπον τινά μοιραίος για τους Γουόριορς στον προημιτελικό με τους Ρόκετς, με τον ίδιο να απαντάει για την βιαστική του επιλογή.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς κρατούσαν την τύχη του αγώνα στα χέρια τους και ενδεχομένως τα πράγματα να είχαν κυλήσει τελείως διαφορετικά στο ματς με τους Ρόκετς.

Όμως με το σκορ στο 90-89 υπέρ των «Πολεμιστών» και ενώ απέμεναν 27 δευτερόλεπτα για το τέλος, ο Στεφ Κάρι που είχε την μπάλα στα χέρια του προκειμένου να «αποφασίσει» για την μοίρα του αγώνα, όχι μόνο δεν εξάντλησε τον χρόνο επίθεση ώστε να άφηνε λιγότερα από τέσσερα δευτερόλεπτα στους γηπεδούχους αλλά επιχείρησε τρίποντο στα 12.5'' πριν από τη λήξη του αγώνα.

Η μπάλα δεν βρήκε στόχο, στη συνέχεια έγινε διεκδικούμενη με αποτέλεσμα να καταλογιστεί φάουλ υπέρ του Τζέιλεν Γκριν και να κάνει... έξαλλο τον Στιβ Κερ. Ο παίκτης των Ρόκετς ευστόχησε για το 91-90 το οποίο έμελλε να είναι και το τελικό αποτέλεσμα με τη πρόκριση του Χιούστον στο Final Four του NBA Cup.

Ο Κάρι ρωτήθηκε μετά το τέλος εάν ήταν τόσο καλό το σουτ ή αν βιάστηκε να πάρει την απόφαση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Και τα δύο. Ίσως να σούταρα 1-2 δευτερόλεπτα νωρίτερα. Όμως εάν είχα ευστοχήσει τώρα θα ήμασταν στο αεροπλάνο για το Λας Βέγκας» είπε χαρακτηριστικά.

Steph Curry took a 3 up one with 9 on the shot clock and 12.5 on the game clock. Did he go too early or did he like the look?



“Both…Probably a couple seconds too early…If I make the shot, we’re on a plane to Vegas.” pic.twitter.com/nmI4Lda1Zx