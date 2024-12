Σοβαρά παράπονα για τη διαιτησία του αγώνα Ρόκετς-Γουόριορς είχε ο Στιβ Κερ και ιδιαίτερη για τη φάση που έκρινε το παιχνίδι στα 3.5 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος.

Οι Χιούστον Ρόκετς επικράτησαν των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς με 91-90 στον προημιτελικό του NBA Cup, αλλά μια φάση έμελλε να βάλει...φωτιά στο παιχνίδι.

Συγκεκριμένα σφυρίχτηκε φάουλ υπέρ του Τζέιλεν Γκριν σε μια διεκδίκηση της μπάλας στο παρκέ, κάτι που έκανε τον προπονητή των «Πολεμιστών» να μην πιστεύει στα μάτια του.

Μετά το τέλος του αγώνα ο Στιβ Κερ «ξέσπασε» κατά των διαιτητών, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν έχω ξαναδεί ποτέ να σφυρίζεται φάουλ σε μια κατάσταση που δίνεται τζάμπολ και ειδικά όταν η φάση λαμβάνει χώρα πολύ μακριά από το καλάθι και ενώ το ματς βρίσκεται στην κόψη του ξυραφιού. Δεν κατάλαβα καν τι συνέβη. Διεκδικούσαν τη μπάλα οι παίκτες. Δώστε ένα τάιμ άουτ εκεί και αφήστε τους ίδιους τους παίκτες να αποφασίσουν για την μοίρα του αγώνα. Έτσι πρέπει να σφυρίζουν».

Και συνέχισε: «Ειδικά όταν ήταν ένα παιχνίδι πάλης. Δεν έδιναν τίποτα. Διεκδικούμενη μπάλα που δίνεται τζάμπολ; Και σε τόσο κρίσιμο σημείο; Μιλάμε για βιομηχανία δισεκατομμυρίων. Πιστεύω ότι ούτε διαιτητής δημοτικού δεν θα έκανε τέτοιο σφύριγμα γιατί θα έλεγε μέσα του: 'Δεν θα αποφασίσω εγώ τι θα γίνει στο ματς όταν υπάρχει διεκδικούμενη μπάλα».

Τα όσα ανέφερε ο Κερ...

Steve Kerr goes off on refs after Warriors loss pic.twitter.com/YxtUGocMRz

...και η επίμαχη φάση

FOUL OR NO FOUL? Houston Rockets beat the Golden State Warriors after two game-winning free-throws from Jalen Green after referee Bill Kennedy called a foul on Jonathan Kuminga on the loose ball 😳



Houston won, 91-90, & advance to the ‘NBA Cup’ Semi-Finals to face OKC!



Steve… pic.twitter.com/Rq7RSR4Uad