Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τοποθετήθηκε δημόσια για το αντιαθλητικό φάουλ που δέχτηκε από τον Αϊζάια Στιούαρτ στο Μπακς - Πίστονς, εκφράζοντας την δυσαρέσκειά του.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ασταμάτητος στο ματς των Μιλγουόκι Μπακς επί των Ντιτρόιτ Πίστονς προ δύο ημερών σταματώντας στους 59 πόντους και με τους αντιπάλους να μην έχουν τρόπο να τον περιορίσουν.

Για το λόγο αυτό, ο Αϊζάια Στιούαρτ κατέφυγε σε πιο σκληρές μεθόδους, τραβώντας επανειλημμένα την φανέλα του Έλληνα σταρ ενώ σηκωνόταν για ένα κάρφωμα με αποτέλεσμα να αποβληθεί με flagrant foul δευτέρου βαθμού και ο Γιάννης να κινδυνέψει με τραυματισμό.

Μιλώντας στο ESPN για το NBA αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο «Greek Freak» τόνισε μεταξύ άλλων πως τέτοιες φάσεις «δεν είναι μπάσκετ», όμως πρόσθεσε ότι έχει βρεθεί πολλές φορές σε αυτήν την κατάσταση στη ζωή του, αναφερόμενος στα μεγαλύτερα αδέρφια του που ήταν σκληροί μαζί του, όπως χαρακτηριστικά είπε.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για την εν λόγω φάση με τον ψηλό των Πίστονς:

«Έχω βρεθεί σε αυτήν τη θέση πολλές φορές στη ζωή μου. Έχω δύο μεγαλύτερα αδέρφια που με πετούσαν στο πάτωμα και ήταν σκληρά μαζί μου. Δεν με ενοχλεί πραγματικά πλέον. Το μόνο που μπορούσα να σκεφτώ ήταν «σήκω και βάλε τις δύο βολές». Την ίδια στιγμή όμως, είναι μια επικίνδυνη φάση, δεν είναι μπάσκετ».

Isaiah Stewart was EJECTED from the game after pulling Giannis down to the ground.



Was the ejection justified? 🤔pic.twitter.com/90y4PJwgKy