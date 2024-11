Αντετοκούνμπο: «Μπορείς να φύγεις αν δεν θέλεις να βρίσκεσαι εδώ» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απευθύνθηκε σε έντονο ύφος σε κάποιον πίσω από τις κάμερες κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του μετά την ήττα από τους Νικς, με το «μυστήριο» γύρω από το άτομο που δέχθηκε την παρατήρηση του ηγέτη των Μπακς να λύνεται λίγες ώρες μετά.

Οι Μπακς γνώρισαν ακόμα μια ήττα σήμερα τα ξημερώματα (9/11), αυτή τη φορά από τους Νικς στη Νέα Υόρκη με σκορ 116-94, παρά την εξαιρετική εμφάνιση του ηγέτη τους, Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Η ομάδα του Μιλγουόκι βρίσκεται σε δυσχερή θέση, με τις φήμες ότι αναζητά τρόπο να ενισχύσει το ρόστερ της να αυξάνονται συνεχώς.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο αστέρας των «ελαφιών» Γιάννης Αντετοκούνμπο παραχώρησε δηλώσεις οι οποίες συζητήθηκαν, με ένα συγκεκριμένο απόσπασμα να δημιουργεί ιδιαίτερη αίσθηση.

Σε κάποιο σημείο των δηλώσεων του ο Έλληνας «άσος» απευθύνθηκε εκνευρισμένος σε κάποιον μακριά από τις κάμερες λέγοντας του χαρακτηριστικά:

«Φίλε αν δεν θες να βρίσκεσαι εδώ μπορείς να φύγεις. Σου μιλάω ειλικρινά. Αν δεν θες να είσαι εδώ μπορείς να φύγεις».

