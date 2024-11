Οι Μιλγουόκι Μπακς φαίνεται πως ψάχνουν τρόπους ώστε να βελτιώσουν το ρόστερ τους.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Σαμς Σαράνια, οι Μιλγουόκι Μπακς έχουν αρχίσει να κάνουν κινήσεις ώστε να κάνουν αλλαγές οι οποίες θα βελτιώσουν το ρόστερ τους.

Μάλιστα αυτό για το οποίο στοχεύουν είναι κάποιος γκαρντ, ο οποίος θα μπορούσε να τους βοηθήσει ιδιαίτερα και στην άμυνα.

«Οι Μπακς παίρνουν τηλέφωνο παντού στο πρωτάθλημα ώστε να δουν τι αναβαθμίσεις μπορούν να κάνουν στο ρόστερ. Έχουν καλέσει αρκετές ομάδες ώστε να αρχίσουν ερευνητικές συζητήσεις.

Στοχεύουν για βοήθεια στα γκαρντ αλλά και στην άμυνα… Μεγάλο κομμάτι που τους λείπει είναι ο Κρις Μίντλετον, που παραμένει εκτός δράσης».

Shams: "The Bucks are making calls around the league to see what trade upgrades they can make on this roster. They are targeting guard help, as well as a defensive wing on the marketplace" pic.twitter.com/SBhS400N5m