Τις υπηρεσίες του Μάιλς Μπρίτζες θα στερηθούν τουλάχιστον για τις επόμενες δύο εβδομάδες οι Σάρλοτ Χόρνετς.

Οι Χόρνετς έχουν κάνει ένα αξιοπρεπές ξεκίνημα στη φετινή σεζόν του ΝΒΑ, με απολογισμό τρεις νίκες και πέντε ήττες στους οκτώ πρώτους αγώνες.

Η ομάδα της Σάρλοτ ωστόσο δεν θα μπορεί να υπολογίζει πάνω στον Μάιλς Μπρίτζες τουλάχιστον για τις επόμενες δύο εβδομάδες λόγω τραυματισμού του στο δεξί γόνατο.

Σύμφωνα με ανάρτηση του ΝΒΑ-insider Μάικλ Σκότο, ο 26χρονος φόργουορντ υπέστη κάταγμα στο δεξί του γόνατο και θα επανεξεταστεί τις επόμενες δύο εβδομάδες.

Ο Μπρίτζες σε οκτώ αγώνες φέτος με τις «σφήκες» είχε κατά μέσο όρο 14.6 πόντους, 6.8 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ σε 30.5 λεπτά συμμετοχής, αποτελώντας μια σταθερή λύση σε άμυνα και επίθεση.

Στο τελευταίο παιχνίδι που αγωνίστηκε κόντρα στους Πίστονς πέτυχε 27 πόντους, ενώ μάζεψε και επτά ριμπάουντ.

Charlotte Hornets forward Miles Bridges has a bone bruise in his right knee and will be re-evaluated in two weeks, team says. pic.twitter.com/72sw6hl74j