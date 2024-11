Ο Κένι Άτκινσον έγραψε τη δική του ιστορία στο NBA καθώς έγινε ο πρώτος προπονητής που φτάνει στο 9-0 έχοντας αναλάβει μια ομάδα στην πρώτη του χρονιά.

Ευχάριστες μέρες βιώνει η πόλη του Κλίβελαντ λόγω των Καβαλίερς! Μετά τα εννέα πρώτα ματς του NBA, οι Καβς είναι η μοναδική ομάδα που διατηρεί το αήττητο στο ξεκίνημα της χρονιάς, έχοντας 9-0 ρεκόρ και βαδίζοντας από νίκη σε νίκη!

Το εν λόγω ξεκίνημα χάρισε στον Κένι Άτκινσον μια μοναδική πρωτιά στην ιστορία του πρωταθλήματος καθώς έγινε ο πρώτος προπονητής του NBA που αναλαμβάνει μια ομάδα και στην πρώτη του χρονιά φτάνει στο σημείο να έχει το απόλυτο 9/9!

Οι παίκτες των Καβαλίερς «υποδέχθηκαν» με μεγάλη χαρά την είδηση και φρόντισαν να «μπουγελώσουν» τον προπονητή τους στα αποδυτήρια αμέσως μετά τη νέα νίκη κόντρα στους Πέλικανς με σκορ 131-122.

Kenny Atkinson has just become the first coach in @NBA history to start 9-0 in his first year with a new team! #LetEmKnow pic.twitter.com/GX7RfnGyQW