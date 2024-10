Ο Στέφεν Κάρι αναγκάστηκε να περάσει εκτός παρκέ στον αγώνα των Γουόριορς με τους Κλίπερς έχοντας γυρίσει τον αστράγαλό του και θα υποβληθεί σε μαγνητική.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς υποδέχτηκαν τους Λος Άντζελες Κλίπερς αλλά δεν κατάφεραν να πάρουν τη νίκη και ηττήθηκαν με 112-104.

Ο προπονητής των γηπεδούχων, Στιβ Κερ, είδε κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου, τον μεγάλο σταρ της ομάδας του, Στέφεν Κάρι να τραυματίζεται και να περνάει αναγκαστικά εκτός παρκέ.

Ο Αμερικάνος γκαρντ γύρισε τον αριστερό του αστράγαλο ενώ ο ίδιος μάλιστα αμέσως μόλις το έπαθε άρχισε να πηγαίνει με πόνους προς τα αποδυτήρια.

Όπως έγινε γνωστό, ο Κάρι υπέστη διάστρεμμα ενώ ο τεχνικός των Γουόριορς στις δηλώσεις του μετά το τέλος του ματς ανέφερε πως θα πραγματοποιηθεί μαγνητική ώστε να διαπιστωθεί ακριβώς το μέγεθος του τραυματισμού.

Steph appears to aggravate his ankle injury and heads to the locker room pic.twitter.com/AllTixka32