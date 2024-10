Ο πρώην γυμναστής των Κλίπερς και του Καουάι Λέοναρντ, Ράντι Σέλτον, υπέβαλε μήνυση κατά της ομάδας του Λος Άντζελες για κακή διαχείριση του τραυματισμού του παίκτη του, αλλά και για τον αντικανονικό τρόπο με τον οποίο ο Λέοναρντ αποκτήθηκε από τους Κλίπερς.

Οι Κλίπερς ξεκίνησαν ακόμα μια σεζόν στο ΝΒΑ χωρίς να έχουν στη διάθεση τους τον αστέρα τους Καουάι Λέοναρντ, ο οποίος θα παραμείνει εκτός δράσης επ' αόριστον.

Μήνυση κατά της ομάδας του Λος Άντζελες υπέβαλλε ο πρώην γυμναστής της ομάδας, με τον οποίο ο Λέοναρντ έκανε ατομικά προγράμματα, Ράντι Σέλτον, κάνοντας λόγο για κάποιες πολύ σοβαρές παραβάσεις από πλευράς Κλίπερς.

Συν τοις άλλοις, ο πρώην γυμναστής των Λος Άντζελες Κλίπερς, μηνύει τον οργανισμό του Λος Άντζελες για άδικο τερματισμό της συνεργασίας τους, καθώς ισχυρίστηκε ότι απολύθηκε αμέσως μετά αφού κατήγγειλε ότι ο Κάουι Λέοναρντ υποβλήθηκε σε μη ασφαλή και επί της ουσίας παράνομη θεραπεία αντιμετώπισης τραυματισμών.

Συγκεκριμένα, είναι πρόθυμος να μοιραστεί με τους ιθύνοντες του NBA τις πληροφορίες που έχει για το πώς οι Κλίπερς έπεισαν τον Λέοναρντ να ενταχθεί στην ομάδα τους.

Ο δικηγόρος του ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Αν και δεν αποτελεί προτεραιότητα για τον κύριο Σέλτον, θα συνεργαστεί πλήρως με το NBA εάν οι υπεύθυνοι της λίγκας εξετάσουν το ενδεχόμενο δίωξης και επιβολής κυρώσεων εναντίον των Κλίπερς».

Ο προσωπικός προπονητής του Καουάι Λέοναρντ, κατέθεσε συγκεκριμένα μήνυση σήμερα (24/10) κατά των Κλίπερς η οποία περιλαμβάνει ισχυρισμούς για αντικανονική προσέγγιση του παίκτη αρκετά χρόνια πριν από την υπογραφή του στο Λος Άντζελες.

Lawsuit filed today against Clippers by Kawhi Leonard’s personal trainer that includes allegations of tampering years prior to signing the star.



