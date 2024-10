Σύμφωνα με Αμερικανό δημοσιογράφο, οι Μιλγουόκι Μπακς εξετάζουν το ενδεχόμενο να επαναφέρουν στο ρόστερ τους τον Θανάση Αντετοκούνμπο, παρά τον τραυματισμό του 32χρονου φόργουορντ.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε τελευταία φορά με τη φανέλα των Μιλγουόκι Μπάκς αρχές Μαϊου όταν και αντιμετώπισε τους Πέισερς σε αγώνα playoffs για δύο αγωνιστικά λεπτά.

Έκτοτε παραμένει εκτός παρκέ και προπονήσεων καθώς υπέστη βαρύ τραυματισμό στο πόδι και δεν θα επανέλθει στην αγωνιστική δράση τουλάχιστον για τους επόμενους επτά μήνες.

Σύμφωνα με ανάρτηση Αμερικανού δημοσιογράφου, οι Μπακς έχουν κενή θέση στο ρόστερ τους και εξετάζουν το σενάριο να τη γεμίσουν με τον Έλληνα διεθνή, παρότι δεν θα μπορεί να αγωνιστεί στη φετινή σεζόν, γνωρίζοντας τη σημαντική συνεισφορά του στον πάγκο και στα αποδυτήρια.

Part of the Bucks interest in trading MarJon Beauchamp (as @JakeLFischer reported earlier) is to open a roster spot.



Milwaukee has some interest in re-signing locker room favorite Thanasis Antetokounmpo, a league source told @spotrac.