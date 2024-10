Οι Μπακς επικράτησαν των Μπουλς στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι τους για την preseason με σκορ 111-107, με τους αστέρες τους, Γιάννη Αντετοκούνμπο και Ντέμιαν Λίλαρντ να κάνουν τη διαφορά.

Η ομάδα του Μιλγουόκι έφτασε στη πρώτη της νίκη στη φετινή preseason του NBA, επικρατώντας εντός έδρας των Σικάγο Μπουλς με σκορ 111-107, πραγματοποιώντας μια «εκρηκτική» τρίτη περίοδο.

Παρότι οι Μπακς ξεκίνησαν «μουδιασμένοι» στην άμυνα, δεχόμενοι 68 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο μισό του ματς έπαιξαν υποδειγματικά, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πραγματοποιεί μεστή εμφάνιση και με τον Ντέμιαν Λίλαρντ να είναι επίσης καταλυτικός σε εκτέλεση, αλλά και δημιουργία.

Ο επόμενος και τελευταίος αγώνας προετοιμασίας για τα «ελάφια» είναι προγραμματισμένος για τα ξημερώματα της Παρασκευής εκτός έδρας κόντρα στους Ντάλας Μάβερικς του Λούκα Ντόνσιτς.

Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους, 10 ριμπάουντ και τέσσερις ασίστ σε 23 λεπτά συμμετοχής.

Από την πλευρά του ο Ντέμιαν Λίλαρντ πέτυχε 20 πόντους, μοίρασε εννέα ασίστ, μάζεψε 5 ριμπάουντ ενώ πρόσφερε και στην άμυνα κάνοντας δύο κλεψίματα και ένα μπλοκ.

