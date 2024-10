Οι Σάρλοτ Χόρνετς έβαλαν τον Ντουέιν Γουάσινγκτον Τζούνιορ στους waivers και η Παρτιζάν Βελιγραδίου ετοιμάζεται να τον κάνει ξανά παίκτη της.

Η σεζόν στην Euroleague έχει αρχίσει, ωστόσο οι ευρωπαϊκές ομάδες έχουν ακόμη τα μεταγραφικά τους «ραντάρ» ανοιχτά ώστε να βρουν παίκτες οι οποίοι θα μπορούσαν να ενταχθούν έστω και καθυστερημένα στο ρόστερ.

Μία από αυτές είναι και η Παρτιζάν Βελιγραδίου. Ο σέρβικος σύλλογος εδώ και μερικό διάστημα παρακολουθεί στενά την περίπτωση ενός πρώην παίκτη της, του Ντουέιν Γουάσινγκτον Τζούνιορ.

Μάλιστα, ο 24χρονος γκαρντ αναμένεται μέσα στα επόμενα 24ωρα να επιστρέψει στην Ευρώπη μετά από ένα μικρό διάστημα στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, καθώς οι Σάρλοτ Χόρνετς τον έβαλαν στη λίστα ώστε να γίνει waive, έχοντας παίξει στην pre season μόλις 2 παιχνίδια με συνολικά 12 πόντους σε 19 λεπτά.

OFFICIAL: The @hornets have waived guard Duane Washington Jr., who appeared in two preseason games with the team.



Washington Jr. has suited up for 79 contests across two NBA seasons with Indiana and Phoenix, averaging 9.1 PPG, 1.5 RPG and 1.9 APG.https://t.co/Q0MEKnTfxP