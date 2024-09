Κατά πολύ... ελαφρύτερος θα παρουσιαστεί την προσεχή σεζόν ο Τζοέλ Εμπίντ, με στόχο να παραμείνει υγιής στα play off του NBA.

Μεταμορφωμένος θα εμφανιστεί ο Τζοέλ Εμπίντ στην προσεχή σεζόν του NBA. Ο σούπερ σταρ των Σίξερς, ο οποίος πρόσφατα υπέγραψε τη σούπερ μαξ επέκταση στο συμβόλαιό του, αναφέρθηκε στα κιλά που έχει χάσει στη Media Day της ομάδας του.

Συγκεκριμένα ο Εμπίντ τόνισε πως έχει χάσει περίπου 12-13 κιλά και ο λόγος είναι πολύ συγκεκριμένος. Θέλει να βρεθεί στην καλύτερη δυνατή κατάσταση ενόψει των play off, μιας και τα περασμένα χρόνια συχνά έβγαζε προβλήματα τραυματισμών.

Χαρακτηριστικό πως πέρσι αγωνίστηκε μόλις σε 39 παιχνίδια της κανονικής περιόδου και δεν είχε δικαίωμα να διεκδικήσει κάποιο απ΄τα ατομικά βραβεία της σεζόν. Μάλιστα ο ίδιος τόνισε ότι δεν έχει ως κύριο σκοπό στη σεζόν να κατακτήσει κάποιο ατομικό βραβείο, μιας και οι Σίξερς έχουν βάλει στη... διόπτρα τους το δαχτυλίδι.

