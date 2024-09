Παίκτης των Φιλαδέλφεια Σίξερς έως τη σεζόν 2028-29 θα είναι ο Τζοέλ Εμπίντ, που υπέγραψε τη μάξιμουμ επέκταση έχοντας λαμβάνειν για την τριετία 193 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Τζοέλ Εμπίντ έβαλε την υπογραφή του στη μάξιμουμ επέκταση του συμβολαίου του με τους Σίξερς και γίνεται... Μίδας στη Φιλαδέλφεια.

Ο σούπερ σταρ του franchise υπέγραψε επέκταση τριετούς συνεργασίας, ύψους 193 εκατομμυρίων δολαρίων και θα δεθεί με τον σύλλογο έως το 2028-29, στην προσπάθειά του να κατακτήσει το δαχτυλίδι.

Θυμίζουμε πως το συμβόλαιό του θα είχε ισχύ έως τη σεζόν 2026-27 και με τη μάξιμουμ επέκταση θα γίνει ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της λίγκας. Ο MVP της σεζόν 2022-23 μέτρησε την περασμένη σεζόν 34.7 πόνους και 11 ριμπάουντ, παίζοντας όμως μόλις σε 39 παιχνίδια κανονικής περιόδου ένεκα τραυματισμού.

JUST IN: Joel Embiid says he is signing a contract extension with the Philadelphia 76ers. The one-time NBA MVP will sign a three-year, $193 million maximum extension with the 76ers, with a player option in 2028-2029, sources tell @TheAthletic. pic.twitter.com/BzA0mUO8yc