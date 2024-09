Παναθηναϊκός για Μουτόμπο: «Λυπημένοι για την απώλειά του, οι σκέψεις και οι προσευχές μας με την οικογένειά του»

Το «αντίο» της στον θρυλικό Ντικέμπε Μουτόμπο είπε μέσω ενός ποσταρίσματος στο twitter η ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Ο μπασκετικός κόσμος έχει συγκλονιστεί με την είδηση του θανάτου του Ντικέμπε Μουτόμπο. Ο θρύλος του NBA άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 58 ετών, αφού έχασε την άνιση μάχη με τον καρκίνο και ο Παναθηναϊκός τον αποχαιρέτησε με ένα tweet.

«Πραγματικά λυπημένοι για την απώλεια ενός Hall of Famer, του Ντικέμπε Μουτόμπο, που απεβίωσε σε ηλικία 58 ετών.

Οι σκέψεις μας και οι προσευχές μας είναι με την οικογένειά του σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή. RIP» έγραψε στον λογαριασμό του στο twitter ο Παναθηναϊκός, για τον θάνατο ενός εκ των σπουδαιότερων σέντερ στην ιστορία του NBA.

Truly saddened by the loss of a Hall of Famer, Dikembe Mutombo, who passed away at the age of 58.



Our thoughts and prayers are with his family during this difficult time. RIP! pic.twitter.com/kjrmMhjbKY