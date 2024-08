Γκαρνέτ: «Κανείς από την σημερινή γενιά του ΝΒΑ δεν θα μπορούσε να παίξει πριν από 20 χρόνια»

O Kέβιν Γκαρνετ έδωσε τη δική του απάντηση στα όσα είπε ο Άντονι Έντουαρντς για παλιότερες γενιές.

Πριν λίγες μέρες ο Άντονι Έντουαρντς είπε πως «ο Τζόρνταν ήταν ο μόνος που είχε τις βασικές δεξιότητες από τους παλιούς NBAers», ενώ ο Ντένις Ρόντμαν τόνισε πως δεν υπάρχει σύγκριση με τον Τζόρνταν, ο Λεμπρόν στα 90's θα ήταν ένας μέσος μπασκετμπολίστας».

Στον σταρ των Τίμπεργουλβς απάντησε και ο Μάτζικ Τζόνσον αναφέροντας: «Δεν απαντάω σε κάποιον που δεν έχει πάρει πουθενά πρωτάθλημα». Θέση για το θέμα πήρε και ο Κέβιν Γκαρνέτ που είχε συζήτηση με τον πρώην συμπαίκτη του στους Σέλτικς, Πολ Πιρς στο KG Certified του All The Smoke Productions.

Ο σπουδαίος πρώην power forward που πήρε πρωτάθλημα με τους Κέλτες το 2008 είπε χαρακτηριστικά: «Δεν πιστεύω ότι κάποιος από αυτή την γενιά θα μπορούσε να παίξει πριν από 20 χρόνια. Πριν από 20 χρόνια δεν μπορούσες απλά να κάνεις ντρίμπλες. Και όταν σούταρες, έπρεπε να βάλεις το σουτ, για να έχεις efficiency. Ήταν σκληρή η άμυνα. Η λίγκα έβγαλε την σκληράδα και άλλαξε τους κανονισμούς για να ανεβάσει την παραγωγικότητα σε πόντους.

Αυτά που είδαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ήταν παρόμοια με ότι γινόταν τότε στην εποχή μας. Ο γκαρντ μπορούσε να σε στείλει στο screen και αν δεν ήξερες πώς να ξεφύγεις, τον είχες μπροστά σου. Δεν φτάνει να είσαι σκληρός, χρειάζεται και ταλέντο. Η σημερινή γενιά δεν είχε Ρόντμαν να τους μαρκάρε», ανέφερε.

Paul Pierce: “The skill level has gotten better with this generation, but I don’t think it overall makes you a better player.”



Kevin Garnett: “I don’t think anybody in this generation could’ve played like 20 years ago." 🤔



(via @allthesmokeprod)pic.twitter.com/xxY2G7E3bQ