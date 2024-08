Έντουαρντς: «Ο Τζόρνταν ήταν ο μόνος που είχε τις βασικές δεξιότητες από τους παλιούς NBAers»!

Ο Άντονι Έντουαρντς κλήθηκε να σχολιάσει τον ισχυρισμό ότι το σημερινό ΝΒΑ δεν είναι τόσο σκληρό όσο τα προηγούμενα χρόνια, εξηγώντας ότι ο Μάικλ Τζόρνταν ήταν ο μόνος που είχε τις βασικές δεξιότητες από τις παλαιότερες γενιές!

Πολλοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν την άποψη πως το NBA ήταν πολύ σκληρό στην εποχή που μεσουρανούσαν παίκτες όπως οι Μάτζικ, Μπερντ, Μαλόουν, Τόμας και Τζαμπάρ και το παιχνίδι παιζόταν σε ένα πολύ physical tempo.

Από την πλευρά του, ο Άντονι Έντουαρντς απάντησε σε όσους θεωρούν πως δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το σημερινό άθλημα και ότι το μπάσκετ πλέον παίζεται πολύ soft, τονίζοντας σχετικά: «Λένε ότι το παιχνίδι τότε ήταν πιο physical από ό,τι είναι τώρα. Ο Μάικλ Τζόρνταν ήταν ο μόνος που είχε πραγματικά τις βασικές δεξιότητες. Γι' αυτό μόλις είδαν τον Κόμπι Μπράιαντ είπαν "Ω Θεέ μου"! Πλέον όλοι έχουν βασικές δεξιότητες».

Anthony Edwards on the skill growth in the NBA 👀



(via Lane Florsheim of the Wall Street Journal) pic.twitter.com/kucLIOGGdk