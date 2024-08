Πριν από μερικές ημέρες ο Άντονι Έντουαρντς είχε... αμφισβητήσει το ταλέντο στο NBA τις προηγούμενες δεκαετίες και ο «Μάτζικ» Τζόνσον θέλησε να του απαντήσει.

Δεν πέρασαν καλά - καλά πέντε ημέρες από τότε που ο Άντονι Έντουαρντς εξέφρασε τις αμφιβολίες του για το ταλέντο στο NBA τις δεκαετίες του '80 και του '90 και ο «Μάτζικ» Τζόνσον θέλησε να τον... βάλει στη θέση του.

Συγκεκριμένα ο σταρ των Μινεσότα Τίμπεργουλβς είχε βγάλει το καπέλο στον Μάικλ Τζόρνταν αλλά είχε αναφέρει ότι «λένε ότι το παιχνίδι τότε ήταν πιο physical από ό,τι είναι τώρα. Ο Μάικλ Τζόρνταν ήταν ο μόνος που είχε πραγματικά τις βασικές δεξιότητες. Γι' αυτό μόλις είδαν τον Κόμπι Μπράιαντ είπαν "Ω Θεέ μου"! Πλέον όλοι έχουν βασικές δεξιότητες».

Ο θρυλικός «Μάτζικ» Τζόνσον ρωτήθηκε για το συγκεκριμένο θέμα και είπε χαρακτηριστικά: «Δεν απαντάω ποτέ σε κάποιον που δεν έχει κερδίσει πρωτάθλημα. Δεν έχει κατακτήσει ούτε στο κολέγιο πρωτάθλημα. Δεν ξέρω καν εάν έχει πάρει πρωτάθλημα στο λύκειο».

"I never respond to a guy who's never won a championship... He didn't win a college championship, I don't even know if he won a high school championship."



Magic Johnson didn't hold back while responding to Anthony Edwards' comments 👀😳



(via https://t.co/gnCFAy8D5B / IG) pic.twitter.com/8KUrvm4vZw