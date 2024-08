Ο Στράχινια Γιόκιτς, αδερφός του Νίκολα, κατηγορείται για επίθεση τρίτου βαθμού, για τη μπουνιά που είχε ρίξει πριν από μερικούς μήνες σε φίλαθλο.

Τον Απρίλιο του 2024 οι Ντένβερ Νάγκετς είχαν καταφέρει να πάρουν μία σπουδαία νίκη με 101-99, έπειτα μάλιστα από μεγάλη ανατροπή από το -20. Ο Νίκολα Γιόκιτς είχε σημειώσει για ένα ακόμα παιχνίδι triple double με 27 πόντους, 20 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Παρά αυτό το επίτευγμα, το συγκεκριμένο παιχνίδι θα το θυμόμαστε για άλλο λόγο. Πιο συγκεκριμένα, ο αδερφός του Σέρβου σέντερ, Στράχινια ενεπλάκη σε ένα αρκετά σοβαρό επεισόδιο. Μέσα από βίντεο που είχε κυκλοφορήσει και είχε γίνει viral, φαίνεται ο ίδιος να ρίχνει μπουνιά στο πρόσωπο ενός άλλου οπαδού που βρισκόταν στην κερκίδα, ύστερα από λογομαχία.

Όπως αναφέρει το denverpost, ο Στράχινια κατηγορήθηκε για επίθεση τρίτου βαθμού.

