Ο αδερφός του Νίκολα Γιόκιτς, σε μία στιγμή έντασης στην κερκίδα, φαίνεται πως έριξε μπουνιά σε οπαδό!

Σε μία αναμέτρηση πραγματικό «θρίλερ», οι Ντένβερ Νάγκετς υπέταξαν για δεύτερη φορά τους Λος Άντζελες Λέικερς με 101-99 έπειτα από επική ανατροπή από το -20 και buzzer beater του Τζαμάλ Μάρεϊ.

Οι περυσινοί πρωταθλητές του NBA, είχαν ξανά σε τρομερή βραδιά τον Νίκολα Γιόκιτς που ολοκλήρωσε το ματς έχοντας σημειώσει triple double με 27 πόντους, 20 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Μπορεί ο ίδιος να έκανε μία ακόμη μεγάλη εμφάνιση, ωστόσο εκτός παρκέ, ο μεγάλος του αδερφός, Στράχινια, ενεπλάκη σε ένα αρκετά σοβαρό επεισόδιο.

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από ένα βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε, φαίνεται ο ίδιος μετά το τέλος του παιχνιδιού αρχικά να λογομαχεί με έναν οπαδό ενώ στη συνέχεια του ρίχνει μία μπουνιά στο πρόσωπο!

Nikola Jokic's older brother Strahinja threw a punch at a fan following the Nuggets' 20-point comeback win vs. the Lakers 👀



