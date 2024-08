Κερ κατά Τραμπ: «Μετά τις εκλογές να τoν βάλουμε, όπως λέει ο Κάρι, για... ύπνο» (vid)

Ο Στιβ Κερ μίλησε στο συνέδριο των Δημοκρατικών, στο Σικάγο. Μίλησε για τον Ντόναλντ Τραμπ και ζήτησε, μετά τις εκλογές, να τον βάλουν για... ύπνο, κάνοντας τη χαρακτηριστική κίνηση του Στεφ Κάρι!

Ο Στιβ Κερ δεν έχει κρύψει τις πολιτικές του πεποιθήσεις. Συνηθίζει να ανοίγει το στόμα του για να υπερασπιστεί το δίκαιο. Αλλά και για να βοηθήσει εκείνους που μοιάζουν αβοήθητοι.

Λίγες ημέρες, μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, ο προπονητής των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς αποφάσισε να αφήσει για λίγο τα παρκέ. Και να ασχοληθεί με τα κοινά, σε μία περίεργη περίοδο στην πολιτική - και όχι μόνο - ζωή των ΗΠΑ.

Ο Κερ ανέβηκε στο πόντιουμ, στο συνέδριο των Δημοκρατικών στο Σικάγο και αφού στήριξε την υποψήφια του κόμματος για την Προεδρία, Καμάλα Χάρις, πρόσθεσε: «Πιστεύω σε ένα συγκεκριμένο είδος ηγεσίας. Πιστεύω ότι οι ηγέτες πρέπει να δείχνουν σεμνότητα. Πιστεύω ότι οι ηγέτες πρέπει να λένε την αλήθεια. Πιστεύω ότι οι ηγέτες θα πρέπει να είναι ικανοί να γελούν με τα παθήματά τους. Πιστεύω ότι οι ηγέτες πρέπει να ενδιαφέρονται και να αγαπούν τους ανθρώπους, τους οποίους καθοδηγούν».

Και συνέχισε, βάζοντας στο παιχνίδι τον Στεφ Κάρι και τον περίφημο, πλέον, πανηγυρισμό που βάζει τους αντιπάλους του για... ύπνο: «Μόλις ανακοινωθούν τα αποτελέσματα τη νύχτα των Εκλογών (5/11), μπορούμε - σύμφωνα με τα λόγια του τρανού Στεφ Κάρι - να βάλουμε τον Ντόναλντ Τραμπ για... ύπνο».

"In the words of the great Steph Curry, we can tell Donald Trump, 'Night, night!'"

Warriors head coach Steve Kerr does Steph Curry's signature celebration at the Democratic National Convention in Chicago. https://t.co/dJWopUAgAd pic.twitter.com/X3gy9XWYIs