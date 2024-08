Οι Λος Άντζελες Λέικερς ανακοίνωσαν ότι θα αποσύρουν τη φανέλα του Μάικλ Κούπερ, μέλος της απίθανης ομάδας του Showtime της δεκαετίας του '80.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς μπορεί να άργησαν, αλλά τον Ιανουάριο του 2025 θα αποσύρουν τη φανέλα του Μάικλ Κούπερ! Ο πέντε φορές πρωταθλητής αποτέλεσε τον αφανή ήρωα των Showtime Λέικερς μαζί με τους Μάτζικ Τζόνσον, Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, οι οποίοι σάρωσαν τη δεκαετία του '80.

Η απόσυρση της φανέλας με το 21 θα γίνει στις 13 Ιανουαρίου, στην αναμέτρηση των Λέικερς με τους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Ο Κούπερ, 68 ετών πλέον, σταμάτησε το μπάσκετ το 1991, φορώντας τη φανέλα της Βίρτους Ρόμα, ενώ προηγουμένως είχε αγωνιστεί για 12 χρόνια με τους Λέικερς (1978-1990).

Πέρα από τα πρωταθλήματα, αναδείχθηκε κορυφαίος αμυντικός της χρονιάς το 1987 και ήταν στην καλύτερη αμυντική πεντάδα οκτώ φορές, πέντε στην πρώτη και τρεις στη δεύτερη.

5x Champion. Defensive specialist. Showtime Coooooop.



1/13/25 - We raise Michael Cooper’s jersey into the rafters amongst the Laker greats. pic.twitter.com/KbSwza9pHu