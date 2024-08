Ένα ακόμα κομμάτι της καριέρας του Κόμπι Μπράιαντ τέθηκε σε δημοπρασία και συγκέντρωσε εξαψήφιο ποσό.

Η ζωή και η καριέρα του Κόμπι Μπράιαντ μετρήθηκε αρκετές φορές σε αυτά τα μικρά και πράσινα κομμάτια χαρτί. Ένα δολάριο κινούσε όλη του την πορεία: Χορηγοί, συμβόλαια, καταθέσεις, επενδύσεις.

Ο θάνατός του προκάλεσε φρενίτιδα στην αναζήτηση memorabilia, τα οποία συνδέονται με στιγμές της παρουσίας του στα παρκέ.

Το πιο πρόσφατο που μπήκε στη διαδικασία μιας δημοπρασίας ήταν το κίτρινο ζακετάκι που φόρεσε στο τελευταίο ματς της καριέρας του με τη φανέλα των Λος Άντζελες Λέικερς.

Στις 13 Απριλίου 2016 ο Μπράιαντ σημείωσε 60 πόντους απέναντι στους Γιούτα Τζαζ και μετέτρεψε ένα απλό ματς σε ένα θριαμβευτικό αντίο.

Αυτή η ζακέτα κατέληξε στα χέρια ενός συλλέκτη, έναντι 336.000 δολαρίων και αφού έγιναν 35 προσφορές.

