Ο Σβι Μιχάιλιουκ συμφώνησε με τους Γιούτα Τζαζ και υπέγραψε συμβόλαιο για τα επόμενα 4 χρόνια.

Όπως έκανε γνωστό ο ατζέντης Μίκαελ Λελκιτσκι, ο Σβι Μιχάιλιουκ τα βρήκε σε όλα με τους Γιούτα Τζαζ και ήρθε σε συμφωνία, υπογράφοντας συμβόλαιο.

Για τα επόμενα 4 χρόνια ο 27χρονος περιφερειακός από την Ουκρανία θα φοράει τη φανέλα των Τζαζ, έχοντας απολαβές οι οποίες θα φτάνουν τα 15 εκατομμύρια δολάρια.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Μιχάιλιουκ βρισκόταν στους Μπόστον Σέλτικς μετρώντας κατά μέσο όρο από 4 πόντους με 1,2 ριμπάουντ και 0,9 ασίστ σε 10,1 λεπτά συμμετοχής, από τους οποίους και έμεινε ελεύθερος.

Στο παρελθόν έχει περάσει επίσης από τους Λος Άντζελες Λέιεκρς, τους Ντιτρόιτ Πίστονς, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, Τορόντο Ράπτορς, Νιου Γιορκ Νικς και Σάρλοτ Χόρνετς, έχοντας περάσει παράλληλα σημαντικό διάστημα και στη G League.

