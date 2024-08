Ο Κόμπι Μπράιαντ και η κόρη του Τζίτζι θα αποκτήσουν δεύτερο άγαλμα, έξω από την Crypto Arena.

Σε μία εκδήλωση, σε στενό κύκλο, θα αποκαλυφθεί ένα ακόμα άγαλμα με τη μορφή του Κόμπι Μπράιαντ και της κόρης του, Τζίτζι, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους σε αεροπορικό δυστύχημα στις 26 Ιανουαρίου 2020.

Το άγαλμα είναι το δεύτερο από τα τρία που είναι προγραμματισμένα να τιμήσουν το θρύλο των Λος Άντζελες Λέικερς και την κόρη του.

Το πρώτο απεικονίζει τον Μπράιαντ, όπου πανηγυρίζει τους 81 πόντους απέναντι στους Τορόντο Ράπτορς και είχε αποκαλυφθεί στις 8 Φεβρουαρίου.

Η ημερομηνία για το δεύτερο άγαλμα (2/8/.2024) δεν είναι τυχαία, αφού περιέχει τους αριθμούς από τις δύο φανέλες που φόρεσε ο Μπράιαντ (8, 24). Και φυσικά το 2 ήταν ο αριθμός που είχε η κόρη του, Τζίτζι στην ακαδημία Black Mamba.

Το άγαλμα θα είναι διαθέσιμο για το κοινό από το πρωί του Σαββάτου.

