Οι Γουάσινγκτον Γουίζαρντς φαίνεται πως «τσεκάρουν» τον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος είχε «συνδεθεί» με αρκετές ομάδες της Euroleague.

Σύμφωνα με τον Μαρκ Στέιν, ο Εβάν Φουρνιέ βρίσκεται στο μεταγραφικό «στόχαστρο» των Γουάσινγκτον Γουίζαρντς, με τον ίδιο να αναζητεί τη νέα του ομάδα, έχοντας θέσει ως προτεραιότητα την παραμονή του στο NBA.

Ο 31χρονος Γάλλος περιφερειακός (2,01 μ.) τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στους Νιου Γιορκ Νικς και τους Ντιτρόιτ Πίστονς, έχοντας κατά μέσο όρο από 6,9 πόντους με 1,8 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ σε 18,1 λεπτά συμμετοχής.

Πριν από λίγο καιρό το όνομά του είχε συνδεθεί και ομάδες της Euroleague, ωστόσο δημοσιεύματα από την Αμερική ανέφεραν πως ο ίδιος ήταν αποφασισμένος να συνεχίσει την καριέρα του στις ΗΠΑ.

