Ο Εβάν Φουρνιέ θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στο ΝΒΑ, παρά το ενδιαφέρον από ομάδες της EuroLeague, αναφέρει ο δημοσιογράφος Μαρκ Στάιν.

Ο Εβάν Φουρνιέ κυκλοφορεί ελεύθερος, μετά την αποδέσμευσή του από τους Ντιτρόιτ Πίστονς. Μόνο που ο Γάλλος γκαρντ, ο οποίος είναι στην προετοιμασία της Εθνικής Γαλλίας ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων, δεν σκέφτεται να αφήσει το ΝΒΑ.

Σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο, Μαρκ Στάιν, ο Γάλλος μολονότι έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον ομάδων της EuroLeague (δίχως αναφέρει κάτι συγκεκριμένο) μοιάζει αποφασισμένος να συνεχίσει την καριέρα του στο ΝΒΑ.

Μάλιστα, στο ρεπορτάζ αναφέρει ότι «Ο Φουρνιέ είναι μόλις 31 ετών και αναμένεται να έχει προτάσεις από ομάδες του ΝΒΑ».

Τη σεζόν 2023-2024 αγωνίστηκε σε μόλις τρία ματς των Νικς, ενώ τον Φεβρουάριο έγινε ανταλλαγή στους Πίστονς, όπου μέτρησε 7.2 πόντους σε 29 ματς.

Την καλύτερη σεζόν την πραγματοποίησε στο πρώτο κομμάτι του 2020-2021, όταν με τη φανέλα των Μάτζικ είχε 19.7 πόντους ανά παιχνίδι!

