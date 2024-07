Οι Μπόστον Σέλτικς θα κρατήσουν τον Ντέρικ Γουάιτ για τα τέσσερα επόμενα χρόνια.

Η περίπτωση του Ντέρικ Γουάιτ αποτέλεσε μία από τις προτεραιότητες των Μπόστον Σέλτικς, μετά την κατάκτηση του τίτλου. Οι δύο πλευρές έφτασαν σε συμφωνία, με τον Γουάιτ να υπογράφει επέκταση τεσσάρων ετών, έναντι 125.9 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τη σεζόν του πρωταθλήματος ο Γουάιτ μέτρησε 13.3 πόντους, με 46% στα δίποντα, 38% στα τρίποντα και 88% στις βολές, ενώ βρέθηκε στη δεύτερη καλύτερη αμυντική πεντάδα.

Ο 29χρονος γκαρντ αποκτήθηκε από τους Σέλτικς τον Φεβρουάριο του 2022, σε ανταλλαγή με τους Σαν Αντόνιο Σπερς, για τους Τζος Ρίτσαρντσον και Ρομέο Λάνγκφορντ.

