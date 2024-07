Δείτε τις κορυφαίες κινήσεις της πρώτης μέρας της free agency του ΝΒΑ.

Εντυπωσιακά ξεκίνησε η free agency του ΝΒΑ, αφού αρκετές ομάδες κινήθηκαν στο παζάρι. Οι Σίξερς ήταν εκείνοι πάντως που έκλεψαν την παράσταση με τα όσα έκαναν την πρώτη μέρα. Το Gazzetta παρουσιάζει τις κορυφαίες κινήσεις της free agency

ESPN Sources: Free agent G Kelly Oubre Jr., has agreed on a two-year, $16.3 million deal to stay with the Philadelphia 76ers. Deal includes a player option on the 2025-2026 season for Sixers’ starting two-guard. pic.twitter.com/UE9Mc6PEsD

Tις εντυπώσεις κλέβουν οι Σίξερς στην πρώτη μέρα free agency. Αρχικά η Φιλαδέλφεια είναι το φαβορί για την απόκτηση του Πολ Τζορτζ. Όμως δεν είναι μόνο αυτό.

Οι Σίξερς έβαλαν εμπειρία στη ρακέτα τους, αφού συμφώνησαν με τον Αντρέ Ντράμοντ για διετές συμβόλαιο 10 εκατ. δολαρίων. Ενίσχυση και στην περιφέρεια τους, αφού προχώρησαν στην απόκτηση του σουτέρ Έρικ Γκόρντον που πήρε ένα από τα τελευταία συμβόλαια της καριέρας του. Τέλος κράτησαν και τον Κέλι Ούμπρε με διετές συμβόλαιο 16.3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Μπορεί να έχασαν τον Τζορτζ, ωστόσο παίκτης των Κλίπερς θα συνεχίσει να είναι ο Τζέιμς Χάρντεν, αφού αποδέχθηκε το συμβόλαιο 70 εκατ, δολαρίων. Έτσι ο Καουάι Λέοναρντ θα έχει άλλον έναν σπουδαίο παίκτη δίπλα του. Συμπαίκτης του θα είναι και ο Κέβιν Πόρτερ τζούνιορ που επιστρέφει στο ΝΒΑ μετά από ένα σύντομο πέρασμα από τον ΠΑΟΚ.

Agents Jeff Schwartz and Michael Tellem of @excelbasketball landed the deal with the Wizards to bring the veteran center to a young, rebuilding roster in DC. https://t.co/IWmcYaqGzF