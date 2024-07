Με τη φανέλα των Μάτζικ θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Κεντάβιους Κάλντγουελ-Πόουπ.

Έξυπνη κίνηση για τους Μάτζικ. Η ομάδα από το Ορλάντο κατάφερε να κάνει δικό της τον έμπειρο Κεντάβιους Κάλντγουελ-Πόουπ. Ήταν ο βασικός σούτινγκ γκαρντ στο πρωτάθλημα των Νάγκετς το 2023 και σε εκείνο των Λέικερς το 2022

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, η συμφωνία με τους Μάτζικ έχει να κάνει με τριετές συμβόλαιο αξίας 66 εκατομμυρίων δολαρίων. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε φόρεσε τη φανέλα του Ντένβερ και μέτρησε 10.1 πόντους (41% τρίποντα), 2.4 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ στα 31.6 λεπτά που έμενε στο παρκέ.

Οι Μάτζικ κινήθηκαν γρήγορα και έκλεισαν μια σημαντική τρύπα στο ρόστερ τους με έναν παίκτη πρωταθλητισμού, τον KCP.

Kentavious Caldwell-Pope intends to sign a three-year, $66 million deal with the Orlando Magic, sources tell @TheAthletic @Stadium. Massive pickup for the rising Magic, acquiring the starting shooting guard of two NBA title teams. pic.twitter.com/fhu04mauIx