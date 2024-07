Ο Πολ Τζορτζ δεν θα συνεχίσει στους Κλίπερς και οι Σίξερς είναι στην pole position για να τον αποκτήσουν.

Μπορεί να κράτησαν τον Τζέιμς Χάρντεν, να απέκτησαν τον Κέβιν Πόρτερ, ωστόσο δεν μπόρεσαν να διατηρήσουν στο ρόστερ τους και τον Πολ Τζορτζ οι Κλίπερς.

Σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο ατζέντης του PG13, Άαρον Μιντζ και ο πρόεδρος των Κλίπερς Λόρενς Φραντ συζήτησαν πριν λίγο καιρό και το αποτέλεσμα της συζήτησης ήταν πως δεν θα γίνει κίνηση ανανεώσης. Έτσι ο Πολ Τζορτζ θα είναι free agent. Πλέον οι Σίξερς είναι το μεγάλο φαβορί για την απόκτηση του πρώην ηγέτη των Πέισερς.

Μην ξεχνάμε πως πριν λίγο καιρό ο Τζόελ Εμπίντ, προσπάθησε να... προετοιμάσει τον Πολ Τζορτζ και τον προσκάλεσε στη Φιλαδέλφεια για να γίνουν συμπαίκτες, κάτι που πιθανότατα θα συμβει.

The Clippers’ exit leaves the 76ers as strong frontrunners to land Paul George on a free agent deal, sources tell ESPN. The Sixers contingent is set to meet with George in California tonight. https://t.co/gkke3FW4gc