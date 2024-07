Οι Γουίζαρντς έκαναν δικό τους τον Γιόνας Βαλαντσιούνας με συμβόλαιο 30 εκατ. δολαρίων.

Αποτελεί έναν εκ των πιο σταθερών σέντερ του ΝΒΑ τα τελευταία χρόνια και δεν θα δυσκολευόταν να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του μετά το πέρασμα από τους Πέλικανς.

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας αποτελεί πλέον παίκτη των Γουίζαρντς σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, αφού τα βρήκε σε όλα με την ομάδα της Γουάσινγκτον για τριετές συμβόλαιο αξίας 30 εκατ. δολαρίων.

Πλέον έχει πατήσει τα 32 του χρόνια και στην καριέρα του στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη μετρά 13.4 πόντους , 9.5 ριμπάουντ, 1.3 ασίστ. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Ράπτορς αλλά και Γκρίζλις. Καλή κίνηση για την Γουάσινγκτον.

Free agent center Jonas Valanciunas has agreed on a three-year, $30 million deal with the Washington Wizards, sources tell ESPN. pic.twitter.com/0XnEyWotOw