Oι Πέισερς κατάφεραν να κρατήσουν τον Όμπι Τόπιν.

Εξελίχθηκε στην Ιντιάνα ο Όμπι Τόπιν και εκτός από ένας εξαιρετικός dunker, έγινε και ένας αξιόπιστος σουτέρ, ενώ προσφέρει πολλά στο uptempo παιχνίδι των Πέισερς.

Σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Τόπιν που είναι Restricted free agent σκοπεύει να υπογράψει συμβόλαιο αξίας 60 εκατ. δολαρίων για να παραμείνει στους Πέισερς. Η συμφωνία θα είναι για τέσσερα έτη.

Δίνει σημαντικές βοήθειες ερχόμενος από τον πάγκο, ενώ φέτος είχε 10.3 πόντους, 3.9 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ κατά μέσο όρο με 57% στα σουτ και 40.3% τρίποντα.

ESPN Sources: Restricted free agent F Obi Toppin intends to sign a four-year, $60 million contract to stay with the Indiana Pacers. Toppin emerged as a top bench contributor for the Eastern Conference finalists. pic.twitter.com/sJP8q5prJe