O Kέβιν Πόρτερ τζούνιορ επιστρέφει στο ΝΒΑ, αφού οι Κλίπερς του πρόσφεραν διετές συμβόλαιο

Την επιστροφή του στο ΝΒΑ επισημοποίησε ο Κέβιν Πόρτερ τζούνιορ. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, οι Κλίπερς του έδωσαν διετές συμβόλαιο, ενώ στη συμφωνία υπάρχει και player option στο τελευταίο χρόνο.

Τον τελευταίο καιρό αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ, εκεί όπου είχε 22 πόντους, 9,8 ριμπάουντ, 6,8 ασίστ και 2,8 κλεψίματα κατά μέσο όρο, μένοντας στο παρκέ σχεδόν σε όλη τη διάρκεια των ματς. Οι εμφανίσεις του συγκέντρωσαν τα βλέμματα της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη και έτσι ο παίκτης θα φορά τη φανέλα της ομάδας του LA.

Στον ΠΑΟΚ έπαιξε για έξι εβδομάδες τον Απρίλη και τον Μάη, προλαβαίνοντας να πάρει γεύση και από ελληνικά play off.

Kevin Porter Jr. has agreed to a two-year deal with the Los Angeles Clippers, including a player option, sources tell @TheAthletic @Stadium. After six weeks of strong play in Greece in April and May, Porter had multiple NBA suitors and chose the Clippers. pic.twitter.com/0R19BUW6bu