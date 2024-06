Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ ενεργοποίησε την επιλογή ανανέωσης και θα παραμείνει στους Λος Άντζελες Κλίπερς και για την επόμενη σεζόν.

Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ είχε την επιλογή στα χέρια του. Και μολονότι τις αρχικές, αντίθετες, προβλέψεις, ενεργοποίησε την επιλογή ανανέωσης του συμβολαίου του με τους Λος Άντζελες Κλίπερς.

Το νέο συμβόλαιο προβλέπει αμοιβή 4.027.525 δολαρίων για τον 35χρονο γκαρντ, ο οποίος την περασμένη σεζόν μέτρησε 11.1 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4.5 ασίστ.

Αγωνίζεται στους Κλίπερς από τη σεζόν 2022-2023, όταν άφησε τους Λέικερς για την άλλη ομάδα του Λος Άντζελες.

ESPN Sources: Nine-time All-Star G Russell Westbrook is picking up his $4 million option and returning to the Los Angeles Clippers. Westbrook averaged 11.1 points, 5 rebounds and 4.5 assists a season ago. pic.twitter.com/p1sIeJy2tk