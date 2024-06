Οι Ντένβερ Νάγκετς αλλάζουν το ρόστερ τους, ενόψει της νέας σεζόν, με τον Κεντάβιους Κάλντγουελ Πόουπ να κάνει χρήση του opt out στο συμβόλαιό του και τον Ρέτζι Τζάκσον να καταλήγει στους Σάρλοτ Χόρνετς.

Οι Ντένβερ Νάγκετς δεν σκοπεύουν μόνο να κρατήσουν στο ρόστερ τους τον Τζαμάλ Μάρεϊ. Έχουν και άλλα ζητήματα για να ασχοληθούν.

Λίγο πριν ξεκινήσει ο 2ος γύρος του Draft έστειλαν τον Ρέτζι Τζάκσον, μαζί με τρεις επιλογές για το 2ο γύρο των Draft, στους Σάρλοτ Χόρνετς, με μοναδικό σκοπό να αδειάσουν το salary cap τους.

Την ίδια στιγμή, ο Κεντάβιους Κάλντγουελ Πόουπ ενεργοποίησε την επιλογή στο συμβόλαιό του και θα μπει στην αγορά των ελεύθερων παικτών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να συνάψει μία νέα συμφωνία με τους Νάγκετς, μόλις ανοίξει η free agency.

